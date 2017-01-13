ضبط آلات ومواد لتصنيع المخدرات بمعقل حزب الله في لبنان

ضبط الأمن اللبناني مستودعًا لحفظ آلات ومواد أولية لتصنيع حبوب الكبتاجون، بمحلة الكيال، في بعلبك اللبنانية.

وتعرّض الأمن، في أثناء مداهمته المستودع، لإطلاق نار كثيف من أسلحةٍ حربية خفيفة وأخرى متوسطة وقذائف صاروخية، حيث جرى التعامل معها بالمثل، ثم لاذ الفاعلون بالفرار.

وأحكم الأمن الطوق على محيط المستودع بمؤازرة دوريات من الشرطة القضائية، والدرك الإقليمي، وشعبة المعلومات، وقوة من الجيش اللبناني، حيث ضبط بداخله نحو 400 ألف حبة كبتاجون، وحمولة 4 شاحنات من مواد أولية، وسلائف، ورؤوس معدنية، وقطع غيار مختلفة عائدة لأكثر من معمل تستعمل في طبخ وتصنيع الحبوب المخدّرة، فيما تم توقيف لبناني وفلسطيني بالقضية.