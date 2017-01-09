ضبط أسيوي قتل ثلاثيني طعنًا في مكة

المواطن – مكة المكرمة

تمكّنت شرطة العاصمة المقدّسة من ضبط أسيوي قام بطعن ثلاثيني من بني جلدته مستخدمًا سكينًا.

صرّح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة “العقيد عاطي بن عطيه القرشي” أنه، بتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٣٨، باشر مركز شرطة الشرائع بالعاصمة المقدسة قضية مقتل شخص من جنسيةٍ أسيوية في العقد الثالث من العمر، وذلك بتعرّضه للطعن بسكين.

وأضاف أن المختصّين من الضبط الجنائي انتقلوا للموقع مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وبجمع المعلومات عن الحادثة، اتّضح أن المتهم بها مقيم من بني جلدته، وفي العقد الثالث من العمر، حيث تم ضبطه وأوقف رهن استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، كما ستتم إحالته لجهة الاختصاص.