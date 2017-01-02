ضبط عشريني اعتدى على وافد وسلب نقوده بجازان

المواطن – جازان

ضبطت دوريات اﻷمن بمنطقة جازان شاباً عشرينياً قام بالاعتداء على وافد آسيوي وسلب مبلغاً مالياً كان بحوزته بأحد المجمعات التجارية بجازان، وذلك في وقت قياسي من ارتكابه للجريمة.

وفي تفاصيل الخبر تلقت إدارة العمليات بلاغاً من وافد آسيوي يعمل بأحد المجمعات التجارية عن قيام شخص بالاعتداء عليه وسلب نقوده ومحفظته بالقوة والفرار من الموقع.

وعلى الفور تم تمرير البلاغ للفرق العاملة بالميدان وتكثيف البحث والتحري عن الشخص بموجب ما توافر من معلومات وأوصاف مما أسفر عن ضبطه بموقع تجاري آخر وفي وقت قياسي وبحوزته المبلغ واتضح أنه شاب يبلغ من العمر 22 عاماً.

وقد استطاع المبلغ التعرف عليه من أول لحظة بعد عرضه ضمن عرض نظامي، فتم إعداد محاضر الضبط وإحالته رفق الأوراق لجهة الاختصاص.