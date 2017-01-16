ضبط وافد اشتبه في وضعه قاذورات بعبوات للزيتون بالطائف

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

ضبطت الجهاتُ الأمنية بالطائف عاملاً من جنسية عربية يعمل بأحد مراكز التسوق، قام بوضع مادة يُشتبه بأن تكون قاذورات في كيس ووضعه في مكان مخصص لوضع الزيتون، وذلك بعد ورد بلاغ لمركز العمليات الموحد “911” من أحد المواطنين، وتمت إحالة المشتبه به لهيئة التحقيق والادعاء العام.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن مركز العمليات الموحد (٩١١) تلقى بلاغاً من مواطن يتضمن الادعاء أنه، وأثناء تواجده في أحد المراكز للتسوق، لاحظ أحدَ العاملين من الجنسية العربية يقوم بوضع مادة يشتبه أن تكون قاذورات في كيس، وتم ضبطه من قبل الجهات الأمنية وتسليمه لمركز شرطة الحوية لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي، ومن ثم إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بعد تسليم ما تم ضبطه لجهة الاختصاص.