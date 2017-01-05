ضبط ١٦٨ مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل بالباحة خلال يومين

المواطن – الباحة

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد أن أجهزة الأمن بشرطة منطقة الباحة وبمشاركة مكتب العمل بمحافظة العقيق تمكنت خلال اليومين الماضيين وضمن حملاتها الأمنية المستمرة على مستوى المنطقة من إلقاء القبض على عدد (١٦٨) وافداً من جنسيات مختلفة ”مخالفين لنظامي الإقامة والعمل”.

وأضاف طراد أنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة بحقهم، والتأكد من عدم وجود أي رصيد أمني لهم ، بعد ذلك سلموا لجهة الاختصاص لاستكمال ما يلزم بحقهم.

من جهته أكد مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي أن الشرطة عاقدة العزم على مواصلة هذه الحملات للقضاء – بإذن الله تعالى – على هؤلاء المخالفين لأنظمة الدولة ، مطالباً عموم الإخوة المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية فيما يخدم المصلحة العامة لوطننا الغالي والإبلاغ عن هؤلاء المخالفين وعدم التستر عليهم إذ إن تشغيلهم أو إيواءهم سوف يؤدي إلى عواقب لا تحمد عقباها فضلاً عن أن ذلك يُعد مخالفة يعاقب عليها النظام.