ضبط 9435 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل في #تبوك

المواطن- سعيد آل هطلاء- تبوك

ما تزال جهود شرطة منطقة تبوك مستمرة في المتابعة والقبض على مخالفي نظام الإقامة والعمل بالمنطقة، وذلك تنفيذًا للتوجيهات المتعلّقة بهذا الصدد، حيث تمكّنت، ومنذ بداية هذا العام 1438هـ وخلال الـ 3 أشهر الماضية، بالتعاون مع الجهات المختصة وبمشاركة كل أفرع الأمن العام، من ضبط (9435) مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، وذلك من خلال الحملات، ونقاط الضبط الأمنية، والبحث والتحري لرصد المخالفين والمتسلّلين في كل المواقع وأماكن العمل التي شملت مدينة تبوك، وجميع المحافظات والمراكز بالمنطقة، والتعامل معهم وفق ما تقتضيه الأنظمة.

وتنوعت جنسية المخالفين لتشمل أكثر من (27) جنسية قاموا بارتكاب مخالفات من بينها: (التسلل، وعدم حمل الإقامة، ومجهول هوية، والنقل، والإيواء، والتشغيل، والعمل لحسابه، والعمل لدى آخرين، وانتهاء صلاحية التأشيرة، والتغيب عن العمل)، وقد جرى تطبيق التعليمات الخاصة بهم حسب نوعية المخالفة المرتكبة.

فيما ثمّن مدير شرطة منطقة تبوك، اللواء محمد التميمي، التعاون المثمر والمميز مع كلٍ من مكتب العمل، وإدارة الجوازات بالمنطقة وتضافر جهود الجميع ممّا أدى إلى النتائج الإيجابية التي تحققت لما فيه خدمة المصلحة العامة.

وتهيب شرطة منطقة تبوك بكل المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالف في أي موقع وعدم التهاون، أو التستر عليهم، أو تشغيلهم حتى لا يتعرّض للمسائلة لمخالفته للأنظمة والتعليمات، وتؤكد مجددًا بأن الحملات الأمنية مستمرة للقضاء على كل الظواهر المخالفة، والله الموفق.

أوضح ذلك الناطق الإعلامي لشرطة تبوك المقدم خالد أحمد الغبان.