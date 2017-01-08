ضربات استباقية تعصف برؤوس “خلية عسير” الإرهابية

المواطن - وليد الفهمي - جدة

نجاحات وإنجازات سطرتها قوات الأمن بالأمس بعد نجاحها في قتل الإرهابيين المتورطين في أعمال إرهابية في حي الياسمين في الرياض .

ويبدو أن خلية عسير الإرهابية التي تتكون من 9 إرهابيين والتي أعلن عنها بتاريخ 21 – 4 – 1437هــ على وشك الانتهاء بعدما قضى رجال الأمن البواسل على 5 منهم فيما قبض على أحدهم في عملية أمنية موفقة ببيشة، وسقوط المطلوب الأمني الأخطر عقاب العتيبي الذي يعد ضربة قاصمة لعناصر تنظيم داعش بمحافظة بيشة جنوب المملكة بعدما قبض عليه حياً بتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٣هــ .

وبعد عدة أيام وتحديداً بتاريخ 28 / 7 / 1437هـ تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة وبتوفيق من الله من جزّ رؤوس الفتنة في عملية أمنية قضت على أربعة من نفس الخلية وهم كل من سعيد آل دعير الشهراني، ومبارك فهاد الدوسري، ومحمد الصقري العنزي، وعادل إبراهيم المجماج والذين لقوا حتفهم على يد رجال الأمن البواسل بعدما رفضوا تسليم أنفسهم.

وفي طور متابعة الجهات الأمنية للإرهابيين تمكنت صباح أمس السبت من القضاء على اثنين من الإرهابيين كان أحدهما من ضمن الخلية وهو الهالك طايع سالم الصيعري والذي يعد الأخطر بعد زعيم الخلية سعيد الشهراني .

ويتبقى من الخلية – التي سوف يتمكن رجال الأمن وبتعاون المواطنين والمقيمين للحفاظ على أمن هذا البلد من اجتثاثهم واستئصال جذورهم وتجفيف منابع شرورهم – كل من عبدالله زايد عبدالرحمن البكري الشهري وشقيقه ماجد زايد عبدالرحمن البكري الشهري ومطيع الصيعري.