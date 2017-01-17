طائرة مقاتلة تقتل العشرات بالخطأ في نيجيريا

قال الجيش النيجيري إن طائرة مقاتلة كانت في مهمة ضد مسلّحي حركة “بوكو حرام”، حيث قصفت -بالخطأ- لاجئين وعمال إغاثة، ممّا أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.

وأوضح الميجور جنرال لاكي إرابور، للصحفيين، أن القصف “العرضي” وقع اليوم، الثلاثاء، في بلدة “ران” الواقعة في ولاية بورنو، شمال شرقي نيجيريا، قرب الحدود مع الكاميرون، وهو ما أدّى إلى مقتل بعض المدنيين وإصابة منقذين، ومن بينهم بعض النيجيريين الذين يعملون مع منظمة “أطباء بلا حدود” واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلّا أن لاكي لم يكشف عدد الضحايا.