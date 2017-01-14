طريقة الاستعلام عن مستحقات ‫الضمان الاجتماعي المقطوعة‬‎

المواطن – الرياض

فعّلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رابط تحديث الضمان الاجتماعي 1438 ، وتحديث رقم الآيبان بخلاف توضيح طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي والاستعلام عن المساعدة المقطوعة، عبر البوابة الإلكترونية للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي، وشرح طريقة الحصول على رقم الايبان وسنرفق لكم رابط تحديث الضمان الاجتماعي.

أولاً: يجب الاتصال من الهاتف الثابت أو المحمول على الأرقام التالية، من الثابت 8001222777، من الجوال 0112915588 لأخذ رقم الطلب.

ثانياً: بعد إدخال رقم السجل المدني يجب الضغط على رقم 2 الخاص بالاستعلامات عن البرامج المساندة ، ومن ثم ضغط رقم 1 للاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وفور سماع رقم الطلب الخاص بالمساعدة المقطوعة يجب تدوينه.

ثالثاً: الدخول إلى الرابط الإلكتروني الخاص باستعلام الضمان للمساعدة المقطوعة

رابعاً: كتابة رقم السجل المدني ورقم الطلب الذي تم تدوينه وسوف تظهر كافة البيانات الخاصة بطلب المساعدة المقطوعة.

ويجب على المستفيد مقدم طلب المساعدة المقطوعة أن يذهب بنفسه إلى وكالة الضمان الاجتماعي واصطحاب الهوية وبطاقة الضمان.

أما بالنسبة لمشهد الآيبان فلا يجب إحضاره في حالة تم تحويل الضمان للحساب البنكي وتم التحقق منه.

رابط الاستعلامات الإلكترونية لوكالة الضمان الاجتماعي للاستعلام عن مستحقات ‫الضمان الاجتماعي المقطوعة (هنا).