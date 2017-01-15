طلب مساعدة زوجته فرفضت وسخرت منه فدُشّن هاشتاق !

المواطن – عبد الرحمن دياب

من كان يتخيّل يومًا أن يأتي يوم تسخر فيه الزوجة من زوجها.. ربما ينضم هذا الفعل ضمن أفعال عديدة نشاهدها يومًا بعد يوم، فتارة أب يعذب ابنته، وتارة أخرى طفل يركل أمه، وأيضًا زوجة تسخر من عجز زوجها كما ظهر في مقطع فيديو متداول.

وبيّن مقطع فيديو امرأة سعودية تسخر من زوجها بسبب عجزه عن حمل خروف ضخم، حيث تعثّر الرجل في إنزال الخروف من سيارته، وهو ما تسبّب في سقوطه على الأرض عدة مرات.

وكانت الواقعة الصدمة هي استغاثة الزوج بزوجته طالبًا منها المساعدة، ولكنها رفضت وسط ضحكاتها وسخريتها منه بحجّة أنه عنيد ولا يسمع الكلام، وقالت له: “والله ما أقدر”.

وانعكست الواقعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث أبدى النشطاء غضبهم من الحدث، مطالبين الزوج بتطليقها والتزوّج من امرأةٍ أخرى، بعدما اعتبروا ما قامت به إهانة، مُطلقين هاشتاج “#حملة_تزويج_صاحب_الخروف_الثانية”.

وكتبت رضوى: “وددت أنكم ما تدخّلتوا، أو تجمّعتوا لتزويج المعسرين ممّن لم يتزوجوا بعد.. ولكن”، أما عائشة عادل فكتبت: “أي سخف هذا الذي وصل إليه البعض! هاشتاق ينتشر لسببٍ سخيف، وينكم (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)”.