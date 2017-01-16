طوارئ صحة بيشة باشرت نقل 277 حالة خلال 16 شهراً

المواطن – بيشة

قامت إدارة الطوارئ والأزمات بصحة بيشة بنقل حالات مرضية بواسطة الإسعافات التابعة لها حيث بلغ عدد الحالات التي تم نقلها خلال العام المنصرم 1437هـ (218) حالة، بينما تم نقل ( 59) حالة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من هذا العام 1438هـ، وذلك في إطار الجهود المبذولة في خدمة المرضى.

ومن جانب الفرضيات فإن إدارة الطوارئ والأزمات بصحة بيشة تولي هذا البرنامج اهتماماً كبيراً لما له من أهمية، حيث يجعل مسؤولي الطوارئ على اطلاع بمدى الاستعداد والتدخل السريع لدى العاملين في المنشآت الصحية عند حدوث الكارثة، لا سمح الله، ولهذا الأمر فقد تم إعداد خطة الفرضيات التي ستنفذها الطوارئ والأزمات لهذا العام 1438هـ وبلغت ( 12 ) فرضية ستنفذ في عدد من المرافق والمنشآت الصحية بمشاركة الجهات الرسمية ذات العلاقة.

يذكر أن إدارة الطوارئ والأزمات بصحة بيشة تتلقى البلاغات الواردة على مدار الساعة سواء من المنشآت الصحية أو الجهات الرسمية المختصة بالمحافظة والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية.