طيران ناس تتيح لضيوفها التمتع بخدمات ” Wellcome Lounge “

المواطن – الرياض

أضاف طيران ناس، الناقل الوطني السعودي، خدمة جديدة تتيح للمسافرين الاستمتاع بصالة الـ” Wellcome Lounge” الموجودة في الصالة الثانية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، من خلال إتاحة الدخول لهم والتمتع بباقة متكاملة من الخدمات المميزة والرفاهية.

وتكمّل هذه الخدمة منظومة الخدمات المقدمة من قبل طيران ناس والتي تشكل حلقة متكاملة الأطراف من حيث الربط فيما بينهم ليحصل ضيوف الناقل الوطني على باقة متميزة من الخدمات التي تعود عليه بنتيجة الحصول على رحلة سفر مريحة وتجربة فريدة.

وفي ذات السياق، قال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لشركة ناس: ” عندما نفكر بتقديم خدمات جديدة تتمحور مجمل الأفكار على تقديم منظومة متكاملة تربط بين جميع ما يوفره طيران ناس على الأرض وفي السماء, والآن أصبح بإمكان ضيوفنا الاستفادة من الخدمة أثناء سفرهم على متن طيران ناس عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض في الصالة 2, والتمتع بكفاءة الخدمات المقدمة ما يجعلها من أفضل الخيارات أمام المسافرين والتي توفر لهم قدر كبير من الراحة.”

وفيما يخص رسوم الدخول للصالة, فبإمكان المسافرين على درجة رجال الأعمال الاستمتاع بهذه الخدمة مجانًا, والمسافرين على الدرجة الاقتصادية سيحصلون عليها من خلال دفع 120 ريالًا أثناء الحجز عبر الموقع الالكتروني الرسمي لطيران ناس, و130 ريالًا في حال الحجز في المطار مباشرةً.

وقد بدأت الصالة باستقبال المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض, وتعتزم في الفترة المقبلة على تدشين صالات مشابهة في كل من الصالة الخامسة في مطار الملك خالد ومطارات المدينة المنورة والدمام وجدة.

وتحتوي الصالة على ١٦ غرفة مجهزة بالكامل بما يحتاجه المسافر، منها الغرف المفردة و”السويت”، إضافة إلى خدمات كثيرة من بينها غرف مخصصة للأطفال ومجهزة بالكامل.

وتوفر الصالة الجديدة الممتدة على مساحة 1200 متر مربع مجموعة من الخدمات التي تناسب كافة المسافرين ولمختلف الرحلات والوِجهات، من خلال خمس مناطق للخدمة تسعى الشركة بموجبها إلى ترجمة كرم الضيافة وتقديم مفهوم جديد لخدمات الترانزيت ليشمل جميع فئات المسافرين على مختلف الدرجات .

يُشار إلى أن طيران ناس كان قد وقع اتفاقية في 7 ديسمبر 2016, تتيح له بإمكانية استخدام الصالة.