عاجل : أوراكل تستعد للانضمام لـ”سوفت بنك” وهدف الـ 100 مليار دولار يقترب قبل موعده

المواطن – الرياض

يستعد مؤسس شركة أوراكل لاري إليسون، للانضمام إلى شركات آبل و كوالكوم و فوكسكون، في التغطية المالية لصندوق سوفت بنك التكنولوجي مُحطّم الأرقام القياسية، وهو ما يسمح لمجموعة الاتصالات اليابانية بأن تصل إلى هدفها في تحقيق 100 مليار دولار بأسابيع قبل الموعد المُحدد.

و بحسب “فايننشال تايمز” , دخل صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي، في محادثات للاستثمار في صندوق رؤية سوفت بنك، بحسب أشخاص أطلعوا على هذهِ المفاوضات.

وأضاف المطلعون على المفاوضات أن الصندوق سيبقى مفتوحًا لاستقبال أي استثمارات إضافية حتى نِهاية شهر يناير مع وجود طلبِ عال للاستثمار فيه من شركات كبيرة وصناديق سيادية.

وتأتي هذه الخطوات، بسبب السهولة التي تمّكن بها سوفت بنك من جذب المستثمرين، حيث سلّطت الضوء على شهية الشركات العالمية المفتوحة للأصول التقنية.

وأنشأت مجموعة سوفت بنك، لجنة استثمار اجتمعت للمرة الأولى في يوم الثلاثاء الماضي، في الوقت الذي بدأت فيه الشركة اليابانية بالبحث عن الصفقات المحتملة.

البداية :



وفي شهر أكتوبر، أطلق ماسايوشي سون وهو الملياردير المتشوق للصفقة الذي حول سوفت بنك إلى قوة انترنت عالمية، الصندوق وذلك بعد الحصول على دعم من ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إذ أنه وافق على استثمار مايصل إلى 45 مليار دولار عن طريق صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وسيرأس صندوق الرؤية راجيف ميسرا- التاجر السابق المختص في سندات الديون في دويتشه بنك وبنك يو بي إس، وقد انضم إلى سوفت بنك في نهاية عام 2014 كرئيس للتمويل الاستراتيجي.

وكشف شخصان مطلعان على استراتيجية الاستثمار، أن التركيز الرئيسي للصندوق سيتمثل في الاهتمام بالشركات المصنعة للتقنيات الحديثة التي تهتم بالذكاء الاصطناعي والروبوتات، إضافة إلى “إنترنت الأشياء”.

أبل تستثمر مليار دولار



وأكدت شركة أبل أمس الأربعاء، أنها تخطط في الاستثمار بقيمة مليار دولار في صندوق رؤية سوفت بنك، في خطوة غير معتادة بالنسبة للشركة التي لطالما تجنبت الصفقات الضخمة والتي لم يسبق لها استخدام سلاح الرأس المال الاستثمار الخاص بها مثل العديد من الشركات التقنية الأخرى المتمثلة في قوقل وإنتل.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت زيادة الاستثمار على نحو بطيء، وذلك باستثمار قيمة 3 مليار دولار في شراء شركة بيتس المصنعة لسماعات الرأس في عام 2014م واستثمارها بقيمة 1 مليار دولار في الشركة الصينية لتطبيقات خدمة الموصلات في العام الماضي.

وقال متحدث رسمي لآبل: “لقد عملنا عن كثب مع سوفت بنك لسنوات عديدة، ونثق أن صندوقهم الجديد سُيسرع من وتيرة تطوير التكنولوجيات والتي قد تكون مهمة من الناحية الاستراتيجية لشركة أبل”.

كما تبحث آبل عن سبل لاستخدام سيولتها المتراكمة التي تصل إلى 240 مليار دولار لتوزيع استثماراتها على التكنولوجيات الجديدة في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرين ذلك من أجل تطوير منتج ناجح كهاتف الآيفون.

سوفت بنك :



وفي أواخر الشهر الماضي، استثمر سوفت بنك مبلغ مليار دولار في (OneWeb)، شركة الأقمار الصناعية الأمريكية الناشئة، واستشهدت به كنوع من الاستثمارات التي تخطط لتنفيذها من خلال الصندوق. وفي شهر يوليو، أنفق سوفت بنك مبلغ 32 مليار دولار للاستحواذ على شركة Arm البريطانية التي تصمم الرقائق المستخدمة في الهواتف الذكية.

وأكد سوفت بنك أن مكتب عائلة السيد إلسون، وكوالكوم، وفوكسكون عازمين على الاستثمار في الصندوق. ولم نتمكن من الوصول للشركات الفردية وصندوق أبو ظبي السيادي.

وأكدت شركة آبل أمس الأربعاء أنها تعتزم استثمار مليار دولار في صندوق التكنولوجيا الجديد التابع لمجموعة سوفت بنك و للمساعدة في تمويل التكنولوجيا التي قد تستخدمها في المستقبل، في نبأ يؤكد على الخطوات الصحيحة التي ينتهجها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مجال الاستثمار ومنها تأسيسه ومشاركته في صندوق سوفت بانك مؤخرا .

وقالت المتحدثة باسم آبل كريستين هوقويت وفقا لنا نشرته صحيفة”وول ستريت جورنال:” نعتقد أن صندوقهم الجديد سيزيد من سرعة تطوير التكنولوجيا، والتي قد تكون مهمة من الناحية الاستراتيجية لشركة آبل”. وأردفت قائلة إن شركة آبل عملت مع شركة اتصالات يابانية لسنوات عديدة.



ويهدف صندوق رؤية سوفت بنك، الذي أُعلن عنه في شهر أكتوبر، لجمع 100 مليار دولار. ومن المقرر أن يتم إطلاقة بشكل رسمي في الأسابيع القليلة المقبلة. وبالإضافة إلى شركة آبل وسوفت بنك التي تستثمر مبلغ 25 مليار دولار، يستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي مبلغ 45 مليار دولار. كما بحث آخرون مسألة الاستثمار في هذا الصندوق ومن ضمنهم صندوق الثروة السيادي لإمارة أبو ظبي، وهيئة قطر للاستثمار، وشركة كوالكوم المصنعة لرقائق الأجهزة الإلكترونية.

ويعكس استثمار شركة آبل في الصندوق تحولًا في استراتيجية استثماراتها.

ففي العام الماضي، استثمرت الشركة مبلغ مليار دولار في شركة ديدي شوكينغ التي تُعد بمثابة المنافس المحلي لشركة أوبر في الصين.