عاجل .. الاحتراف تعلن قرارات مهمة في قضية محمد العويس !

المواطن ـ محمد سلام

قررت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم مدير احتراف نادي الشباب ماجد المرزوقي 300 ألف ريال وإيقافه لمدة عام، وإعادة مليوني ريال للأهلي بعد تحويلها للشباب في صفقة انتقال الحارس محمد العويس.

جاء ذلك القرار بعد توقيع المرزوقي اتفاقية عقد انتقال محمد العويس إلى الأهلي من دون تفويض من رئيس نادي الشباب عبدالله القريني.

هذا وكانت الإدارة الشبابية قد أصدرت بياناً رسمياً أوضحت من خلاله أن العويس متغيّب منذ نهاية معسكر المنتخب السعودي، وطالبت اللاعب بالعودة إلى ناديه، وممارسة عمله كلاعبٍ محترف، كما استنكرت قيام بعض الأندية بالتفاوض مع العويس خلال وجوده مع الأخضر.



