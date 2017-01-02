عاجل الانضباط تُعلنها: الشباب ممنوع من التسجيل

المواطن ـمحمد سلام

ألزمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم لجنة الاحتراف بتنفيذ قرار الفيفا بمنع نادي الشباب من تسجيل اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وجاء نص القرار كالتالي:



أولاً: إلزام لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بتنفيذ الفقرة (III/6) من قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم رقم (ref. no. 16-01114/mfl) وتاريخ 26/09/2016م، والتي تقضي بمنع نادي/ الشباب من تسجيل أي لاعبين جدد محلياً أو دولياً خلال كامل فترة التسجيل القادمة للموسم الرياضي 1437-1438هـ.



ثانياً: يبلغ هذا القرار للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، لتبليغ الأطراف المعنية به وإكمال اللازم.



وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



مقرر اللجنة رئيس لجنة الانضباط



أ./ فهد بن خالد الشهراني د./ خالد بن حسن بانصر

هذا وكان اتحاد الكرة السعودي قد تلقى خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل عدة ايام يمنع فيه نادي الشباب من تسجيل اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.



