#عاجل .. البرلمان التركي يوافق على مد الطوارئ 3 أشهر

#عاجل .. البرلمان التركي يوافق على مد الطوارئ 3 أشهر

2017/01/04
الساعة 12:44 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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هجوم تركيا

المواطن – وكالات

أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بموافقة البرلمان التركي، على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر.
وكانت رئاسة البرلمان التركي، قد تسلمت  مذكرة تتضمن طلب مجلس الوزراء تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية.

وعُرضت المذكرة على رئاسة البرلمان، مُذيّلةً بتوقيع رئيس الوزراء بن علي يلدريم، وتضمنت طلبًا بتمديد مدة حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية، يبدأ العمل بها اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم الخميس 19 كانون الثاني الحالي. ومن المنتظر أن يناقشها البرلمان اليوم.


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