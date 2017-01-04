عاجل .. البرلمان التركي يوافق على مد الطوارئ 3 أشهر

المواطن – وكالات

أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بموافقة البرلمان التركي، على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر.

وكانت رئاسة البرلمان التركي، قد تسلمت مذكرة تتضمن طلب مجلس الوزراء تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية.

وعُرضت المذكرة على رئاسة البرلمان، مُذيّلةً بتوقيع رئيس الوزراء بن علي يلدريم، وتضمنت طلبًا بتمديد مدة حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية، يبدأ العمل بها اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم الخميس 19 كانون الثاني الحالي. ومن المنتظر أن يناقشها البرلمان اليوم.