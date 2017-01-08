عاجل.. التحالف يدمر صاروخين باليستيّين من الحوثي تجاه شمال باب المندب

المواطن – وكالات

قالت مصادر عسكرية ميدانية اليوم، الأحد، إن دفاعات قوات التحالف العربي دمّرت صاروخين باليستيّين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه منطقة ذباب الساحلية، شمال باب المندب.

وتظل المواجهات مستمرة في 3 محاور باتجاه منطقة المخاء، والوازعية، وجبهة مقبنة غرب وشمال غربي محافظة تعز، وذلك تحت غطاء كثيف من قصف طائرات التحالف ضد مواقع وتجمّعات الميليشيات في مختلف محاور القتال في المحافظة وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، بحسب “العربية”.

استهدفت طائرات التحالف في صنعاء، في 5 غارات، مواقع تابعة للميليشيات في منطقة رجام بمديرية بني حشيش، شرق العاصمة.

وشنّت طائرات التحالف غارتين على منطقتي هجر كحلان، وحيد بن غيلان في مديرية عسيلان التابعة لمحافظة صعدة، وغارتين على منطقة المخدرة في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.