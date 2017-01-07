عاجل.. التركي: الصاعدي قُبض عليه متنكرًا بزي نسائي.. وداعش استهدفنا بـ 30 عملية

المواطن – الرياض

طالب المتحدّث باسم وزارة الداخلية “اللواء منصور التركي” جميع من تضرّر من العملية الإرهابية من سكان حي الياسمين، في الرياض، بالتواصل مع الوزارة.

وأضاف، في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن مُلابسات ضبط الإرهابيّين في حي الياسمين في الرياض، أن تنظيم “داعش” الإرهابي استهدف المملكة بأكثر من 30 عملية إرهابية، لافتًا إلى أن الإرهاب يظل هو الإرهاب بغض النظر عمّا يقف خلفه، سواء تنظيم “داعش” أو غيره.

كما أردف التركي أن المواطنين يرصدون كل ما يثير الشك، ويبلغون الجهات الأمنية، وأن المواطن السعودي أثبت أنه يرفض هذا الفكر الإرهابي، مشددًا على أن كل شخص يتم القبض عليه يخضع لبرنامج المناصحة، وهناك 15% لا يجدي معهم البرنامج.

فيما تابع أن الإرهابيين لا يتردّدون في استخدام الملابس النسائية، فـ “طلال الصاعدي” قُبِض عليه متنكّرًا بزي نسائي في أثناء محاولته السفر للخارج.

وأكّد أن من يقوم بالتستّر على الإرهابيين سيكون تحت طائلة المسؤولية القانونية، وسيتم التعامل معه في ضوء ما يتّضح في هذا الإطار.