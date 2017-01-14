عاجل .. #الجوازات تنفي ما تردد عن تصحيح أوضاع العمالة الوافدة غداً

المواطن – الرياض

نفت المديرية العامة للجوازات صحة ما تم تداوله مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف الإلكترونية والورقية بإن الجوازات ستبدأ غداً الأحد ١٤٣٨/٤/١٧هـ بتصحيح أوضاع العمالة الوافدة وإطلاق حملتها الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأكدت الجوازات بأن هذا الخبر غير صحيح ولم يصدر من القنوات الرسمية المعتمدة لدى المديرية العامة للجوازات ، وعند صدور التوجيه بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة.

وشددت الجوازات على عدم تداول الشائعات وضرورة التثبت من الأخبار قبل نشرها وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.