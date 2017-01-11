عاجل ..الربيعة: إجراء أول عملية قسطرة للقلب بالجوف خلال 3 أسابيع

المواطن – متعب النماصي – الجوف

قال وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة إنه سيتم إجراء أول عملية قسطرة بمركز القلب في الجوف خلال الثلاثة أسابيع المقبلة، حيث يجري العمل على استكمال التجهيزات الطبية بالمركز الذي تم إنشاؤه بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا، مؤكداً استمرار العمل بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة أبناء المناطق الشمالية وفق البرنامج الزمني لها، والعمل على تطوير خدمات القطاع الصحي بشكل عام.

جاء ذلك عقب استقبال صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم لوزير الصحة يرافقه نائب وزير الصحة حمد بن محمد الضويلع.

وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة الجوف يالوزير والوفد المرافق له، واستعرضا مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة والمشاريع الجاري تنفيذها والخطط المستقبلية، وأكد أمير الجوف ارتفاع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والمرافق الصحية الأخرى وفق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تؤكد بشكل مستمر أهمية تقديم الرعاية الصحية اللازمة لأبناء الوطن.

من جانبه استعرض وزير الصحة مع سمو أمير منطقة الجوف نتائج جولته التي قام بها على القطاع الصحي بمحافظة القريات مؤخراً والإجراءات التي اتخذتها الوزارة عقب هذه الزيارة بتطوير العمل في القطاع الصحي، وزيارة معاليه التي قام بها اليوم على المرافق الصحية بمدينة سكاكا.