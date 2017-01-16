عاجل .. الصندوق العقاري يوقِف #القرض_المعجل

المواطن – الرياض

أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف، أنه لن يتم العمل بالقرض المعجل بعد دعم قوائم الانتظار.

وأضاف اليوسف، خلال استضافته على قناة “الإخبارية”، اليوم، أنه سيتم تحويل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية بحلول نهاية 2018م بعد اكتمال الإجراءات اللازمة.

وأشار اليوسف إلى أنه سيكون هناك نظام حسابي عبر موقع الصندوق العقاري الإلكتروني خلال الفترة المقبلة لمساعدة المتقدم في معرفة الدعم المستحق له.

يذكر أن القرض المعجل، هو قرض يتم تمويله من البنك التجاري أو أي شركة للتمويل العقاري، للمواطن، الذي هو على قائمة انتظار القرض بالصندوق، ويرغب الاستعجال بالحصول على قرض؛ لشراء وحدة سكنية، والخروج من قائمة الانتظار لقرض الصندوق.

وكان الصندوق العقاري قد أعلن أمس عن تمويل 85 ألف مستفيد من برامج الصندوق ممن هم على قوائم الانتظار ضمن حزمة المنتجات السكنية التي أعلنت عنها وزارة الإسكان أمس، وبلغت 280 ألف منتج سكني جديد بالتعاون مع بعض البنوك والشركات الخاصة.