عاجل .. الصيعري درب منفذي عمليتين تم إحباط إحداهما في المسجد النبوي

المواطن – الرياض

كشفت وزارة الداخلية عن رصدها تواجد المطلوب الخطر طايع بن سالم بن يسلم الصيعري مختبئا بمنزل بحي الياسمين في الرياض.

وأوضحت أن طايع الصيعري يعد خبيرا يعتمد عليه تنظيم داعش الإرهابي في تصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتجهيز الانتحاريين بها.

وقالت الداخلية إن طايع الصيعري درّب منفذ عملية استهداف المصلين بمسجد قوة الطوارئ في عسير.

وتابعت الداخلية ان الصيعري جهز ودرّب منفذي عمليتين جرى إحباطها في المواقف التابعة لمستشفى سليمان فقيه والثانية في المسجد النبوي.