عاجل.. الطائرة المنكوبة فوق قرغيزستان ليست تركية

المواطن – وكالات

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، أن طائرة الشحن التي سقطت اليوم الاثنين في قرغيزستان، ليست تابعة لها.

وقال بيان صادر عن الخطوط الجوية التركية إن الطائرة تابعة لشركة ACT وسقطت صباح اليوم بالقرب من العاصمة القرغيزية بيشكيك، خلال رحلتها من هونغ كونغ إلى مطار “بشكيك ماناس” الدولي.

وأكد البيان أن الطائرة وطاقمها غير تابعين للخطوط الجوية التركية، وفقاً لوكالة أنباء الأناضول.

وفي وقت سابق اليوم أصدرت شركة “ماي كارغو MY KARGO” للشحن الجوي بياناً، تحدثت فيه عن سقوط طائرة تابعة لها بالقرب من مطار “بيشكيك ماناس” الدولي، مشيرة إلى أنها شكلت فريقاً من أربعة أشخاص لمتابعة تطورات الحادث.

يشار إلى أن “ماي كارغو”، شركة تركية خاصة تأسست عام 2004 تحت اسم شركة “ACT”، مقرها في إسطنبول وتنشط على مستوى العالم. وفي عام 2006 استحوذت شركة “إتش بي كي” التركية على الشركة، واشترت شركة المنارات للاستثمارات المحدودة التي تدعمها 4 مجموعات شركات سعودية، 21% من أسهم الشركة في 2008.

وعام 2011، استحوذت شركة “إتش إن إيه” الصينية على 49% من أسهم الشركة، ليتغير اسمها فيما بعد إلى ماي كارغو “MY CARGO”

وأشارت المعلومات الأولية إلى مقتل 37 شخصاً وإصابة 4 أشخاص في الحادث، وأعلنت إدارة مطار “بيشكيك ماناس” الدولي إغلاق المطار أمام حركة الطيران حتى الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي بسبب الحادث المذكور.

وذكر بيان صادر عن إدارة المطار أن جميع أفراد طاقم الطائرة لقوا مصرعهم في الحادث.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، إن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اتصل هاتفياً بنظيره القرغيزي إرلان عبد الضييف، وأعرب عن تعازيه في حادث الطائرة، مؤكداً استعداد تركيا لتقديم كافة أنواع الدعم لقرغيزستان.