عاجل .. “العمل” تصدر الدليل الإرشادي لبرنامج حساب الموطن وتجيب على التساؤلات

المواطن – الرياض

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رسميا الدليل الإرشادي لحساب المواطن، يشرح آلية التسجيل والفئات المستحقة والأسئلة الشائعة.

ويهدف البرنامج لرفع كفاءة توجيه البدل الحكومي إلى الأسر في المملكة بشكل مباشر عبر منصّة إلكترونية موحدة.

و يسعى البرنامج إلى حماية المواطنين من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الهيكلية من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم.

يذكر أن الفئات المستفيدة من البرنامج؛ هي: الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل بسكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم بالبرنامج بشكل آلي دون الحاجة إلى التسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

ومن المرتقب أن يكون التسجيل في برنامج “حساب المواطن” عبر منصّة إلكترونية، سيتم إطلاقها في الأول من فبراير 2017م.

ومن المتوقع أن يتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أيٍّ من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية؛ ليتعرّف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.

ويمكن الاطلاع على إجابات الاسئلة الشائعة هنا حساب المواطن – الشروحات