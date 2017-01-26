#عاجل .. العمل: مَن يدرس بعيداً عن أهله في سكن منفرد يستحق الدعم

#عاجل .. العمل: مَن يدرس بعيداً عن أهله في سكن منفرد يستحق الدعم

2017/01/26
الساعة 9:04 مساءً
- ‎فيحساب المواطن, حصاد اليوم
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حساب المواطن

المواطن – الرياض

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص، أن الطالب الذي يدرس بعيداً عن أهله ويقيم في سكن منفرد يستحق الدعم في حساب المواطن.

وأوضح الغفيص أنه سيتم إدخال مكافآت الطلاب ضمن الدخل المحتسب تحت الدراسة.

وكشف الغفيص، في مؤتمر صحفي اليوم، عن أن إحدى خطط وزارة العمل لبرنامج التحول الوطني 2030، هي إخراج 150 ألف شخص من الرعوية إلى التنموية، وأن من أهداف برنامج حساب المواطن الحفاظ على الطبقة المتوسطة في المجتمع من خلال دعمها ببدلات مناسبة، موضحاً أن المتواجدين خارج المملكة ولا يملكون فواتير خدمات مثل المبتعثين لن يكونوا من المستحقين للدعم.‎

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