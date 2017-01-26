عاجل .. الغفيص: المبتعثون خارج حساب المواطن.. ولجنة وزارية لسياسات البرنامج

المواطن – الرياض

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور على الغفيص أن حساب المواطن سيكون إضافة للمجتمع ويلبي احتياجات المواطن، لافتا إلى أن هناك ٨٠٠ ألف أسرة ومليوني فرد من مستفيدي الضمان الاجتماعي، سيتم ضمهم للحساب تلقائياً.

ولفت الغفيص خلال مؤتمر صحفي للرد على الاستفسارات الخاصة بحساب المواطن، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية من وزارات “الاقتصاد والتخطيط” و “المالية” و “العمل” في الأشهر الأربعة المقبلة لوضع سياسات البرنامج.

وأوضح أن البرنامج سيتحمل تسجيل 450 ألف مشترك في الساعة الواحدة، وأنه تم وضع خطط مستقبلية وفرق عمل متخصصة لتفادي وقوع أي أزمات في حساب المواطن.

وكشف عن أن أحد خطط وزارة العمل لبرنامج التحول الوطني 2030، هي إخراج 150 ألف شخص من الرعوية إلى التنموية، وأن من أهداف برنامج حساب المواطن الحفاظ على الطبقة المتوسطة في المجتمع من خلال دعمها ببدلات مناسبة، موضحا أن المتواجدون خارج المملكة ولا يملكون فواتير خدمات مثل المبتعثين لن يكونوا من المستحقين للدعم. ‎