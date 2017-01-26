عاجل .. الغفيص: لم نحدد راتب الحد الأعلى في حساب المواطن.. وهؤلاء مستحقو البدل

المواطن - عبد الرحمن دياب

قال وزير العمل، الدكتور على الغفيص، إن الراتب المتداول للحد الأعلى في برنامج حساب المواطن مجرد مثال، موضحاً أنه عند إقرار السياسات النهائية سيتم تحديده.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الخاص بالاستفسارات حول حساب المواطن، أن كل فرد لديه مسكن مستقل وفواتير خدمات مستقلة يعتبر مستقلاً بذاته ومستحقاً للبدل في البرنامج، موضحاً أن مبالغ الدعم في برنامج حساب المواطن سيتم تحديثها كل ربع عام تبعاً لتغير أسعار الخدمات التي تخضع للأسعار العالمية.

وتابع أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هو المكلف بالإشراف على حساب المواطن وتحديد مقدار الاستحقاق المالي الشهري بشكل دوري، لافتاً إلى أنه من أهداف البرنامج الحفاظ على الطبقة المتوسطة في المجتمع من خلال دعمها ببدلات مناسبة.