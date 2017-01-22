عاجل .. الفالح : مخزون النفط سيفوق المعروض خلال 6 أشهر

المواطن – الرياض

أكد وزير الطاقة المهندس خالد الفالح أن سحب المخزون النفطي الذي تراكم على مدار سنوات ماضية يحتاج إلى عدة أشهر.

وقال الفالح في تصريحات لقناة “الإخبارية” على هامش اجتماع مراقبة تخفيض الإنتاج‏ في فيينا، إن المؤشر الأساس يتمثل بالمخزون الذي سيفوق كمية المعروض من دول أوبك خلال 6 أشهر في 2017م مما يزيد الطلب.

وأضاف الفالح أن الهدف من اتفاقية خفض الإنتاج‏ يتمثل بموازنة العرض والطلب وسحب المخزون.

يذكر أن الاجتماع اعتمد آلية تنفيذ الدول للاتفاق على تخفيض الإنتاج، وتم تشكيل لجنة تتابع التزام الدول في التخفيض.