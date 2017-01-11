عاجل.. القبض على معنّف ابنته الرضيعة في مكة

المواطن - عبد الرحمن دياب

قبضت شرطة مكة المكرمة مساء اليوم، الأربعاء، على معنّف ابنته الرضيعة، وذلك بتوجيهٍ من أمير مكة “خالد الفيصل”.

ونشر الحساب الرسمي لإمارة المنطقة، مكة المكرمة، على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “توجيه #أمير_مكة.. شرطة العاصمة المقدّسة تقبض على معنّف ابنته الرضيعة الذي سيتم تطبيق الأنظمة والقوانين بحقّه”.

وقصة الطفلة المعنّفة سبّبت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن عذّب الأب الرضيعة، التي لم تتجاوز 4 أشهر، انتقامًا من والدتها وحرق قلبها على ابنتها، ولم يكتفِ الأب بذلك، بل أرسل مقاطع التعذيب إلى والدتها.

وعرضت سيدة، قالت إنها والدة الطفلة المعنّفة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقاطع للتعذيب، موضحة أنها تحمل الجنسية السورية ومقيمة في المدينة المنوّرة.

وذكرت قصّتها المأساوية، وأوضحت أنه أخذ ابنتها منها بعد شهر من ولادتها بعد انفصالهما، الأمر الذي دعاها إلى المطالبة بإرجاع ابنتها لحضنها بعد مشاهدتها مقاطع العنف الذي تعرّضت له ابنتها الرضيعة التي ليس لها أي ذنب من الخلافات الحاصلة.

وبعدها قدّمت الأم بلاغًا إلى مكتب حقوق الإنسان الذي استقبل البلاغ، حيث تنتظر منه التثبّت من القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ابنتها من التعنيف.