عاجل القبض على 3 شاركوا في اختطاف القاضي الجيراني

المواطن – الرياض

أصدرت وزارة الداخلية بيانا منذ قليل حول آخر مستجدات قضية اختطاف الشيخ محمد الجيراني.

وقالت الداخلية في بيانها أنه تم القبض على 3 شاركوا في اختطاف القاضي محمد الجيراني، بعد مراقبته ورصده بتكليف من المخططين والمنفذين لتلك الجريمة.