#عاجل القبض على 3 شاركوا في اختطاف القاضي الجيراني

#عاجل القبض على 3 شاركوا في اختطاف القاضي الجيراني

2017/01/01
الساعة 1:12 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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اللواء منصور التركي

المواطن – الرياض

أصدرت وزارة الداخلية بيانا منذ قليل حول آخر مستجدات قضية اختطاف الشيخ محمد الجيراني.

وقالت الداخلية في بيانها أنه تم القبض على 3 شاركوا في اختطاف القاضي محمد الجيراني، بعد مراقبته ورصده بتكليف من المخططين والمنفذين لتلك الجريمة.


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