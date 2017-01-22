الكهرباء : بادرنا بكشف وقائع المتورطين بالفساد إلى#نزاهة

المواطن – الرياض

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنها زودت هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات اللازمة، والتي قادت لكشف المتورطين في بعض قضايا الفساد في المنطقة الشرقية، لافتة إلى أن أنظمة الشركة الرقابية الداخلية بادرت باكتشاف الملاحظات وملابساتها، وشكلت عدة لجان متخصصة ذات خبرات فنية للنظر بالموضوع.

وقالت السعودية للكهرباء في بيان تلقته “المواطن” إنه بالإشارة إلى البيان المنشور من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بعنوان نزاهة تحقق مع مسؤولين في الكهرباء، تؤكد الشركة السعودية للكهرباء تعاونها التام مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حقوقها، وعدم التفريط بأي منها، وتجدر الإشارة إلى أن أنظمة الشركة الرقابية الداخلية بادرت باكتشاف الملاحظات وملابساتها، وشكلت عدة لجان متخصصة ذات خبرات فنية للنظر بالموضوع.

وأضافت أنه من مبدأ الشفافية والتعاون التام، فقد تم تزويد الجهات المعنية بكافة التفاصيل والمعلومات ذات العلاقة والتي تخدم التحقيق علماً بأن الشركة على تعاون مستمر مع كامل الجهات ذات العلاقة وكذلك التأكيد على عدم التفريط بحقوقها، وتؤكد الشركة أنها لن تألوا جهداً باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على مقدرات الشركة وعدم التفريط بها.