عاجل .. المسابقات تصدر جدول الجولات 18 ـ 26 في دوري جميل

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المواطن ـ نت



أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات الجولات (18-26) موسم 2016-2017، وتقام مباريات الجولة 18 يوم 9 فبراير المقبل.