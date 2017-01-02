#عاجل .. المسابقات تصدر جدول الجولات 18 ـ 26 في دوري جميل

#عاجل .. المسابقات تصدر جدول الجولات 18 ـ 26 في دوري جميل

2017/01/02
الساعة 8:48 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1575
0
طباعة
الاتحاد السعودي لكرة القدم
المواطن ـ نت
أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات الجولات (18-26) موسم 2016-2017، وتقام مباريات الجولة 18 يوم 9 فبراير المقبل.
جدول 1 جدول 2 جدول

قد يعجبك ايضاً

بالفيديو.. ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام سندرلاند

المواطن ـ نت تمكن فريق سندرلاند من تحقيق