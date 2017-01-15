عاجل .. المشرف على الصندوق العقاري لـ “المواطن” : سنتحمل فوائد القروض من البنوك وفق هذه الشروط

المواطن – محمد عامر – تصوير – عبدالرحمن الهبدان

بين المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف لـ “المواطن” أن نسبة الفائدة من القروض سيتحملها الصندوق وذلك وفق الدخل وعدد الأسر فكلما قلّ الدخل زادت نسبة الدعم، وكلما زاد عدد أفراد الأسرة زاد الدعم مشيراً إلى أن المنافسة بين البنوك ستحدد سعر الفائدة.

جاء ذلك رداً على “المواطن” بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر وكالة الانباء السعودية لإطلاق أولى دفعات برنامج “سكني” المتضمن 280 ألف منتج تمويلي وسكني للتخصيص والتمويل في جميع المناطق .

ولفت اليوسف لـ “المواطن” أن الصندوق وقع مع 10 بنوك من أصل 12 بنك مرخص، ومع 4 مؤسسات تمويلية من أصل 6 مؤسسات مرخصة، منوّهاً إلى أن الإطلاق المبدئي سيكون بالتعاون مع 3 بنوك هي “الرياض” و”العربي” و”البلاد” وشركة “بداية” للتمويل، نظرا لجاهزيتها لاستقبال المستفيدين وسيتبعها بقية الجهات على أن يتم تحديث صفحة الصندوق بها بشكل مستمر .







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