عاجل .. الملك يتصل بالبشير مهنئاً بنجاح العملية ورفع بعض العقوبات عن السودان

المواطن - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً اليوم بالرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، هنأه خلاله بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لفخامته، كما هنأه ـ رعاه الله ـ بقرار رفع بعض العقوبات الأمريكية عن السودان.