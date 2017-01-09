عاجل .. المهندس أحمد عبدالسلام رئيسًا تنفيذيًّا لــ “موبايلي”

المواطن – الرياض

أعلنت شركة اتحاد اتصالات- موبايلي، اليوم الاثنين، عن موافقة مجلس إدارتها على تعيين المهندس أحمد عبدالسلام عبدالرحمن رئيساً تنفيذيًّا لــ “موبايلي”، وقبول استقالة أحمد فروخ من منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وقد جاء ذلك بعد أن تم الانتهاء من مرحلة العمل على إعادة الاستقرار للشركة، حيث تقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لـ”فروخ”، مقدرين له جهوده المبذولة خلال فترة إعادة الاستقرار الماضية للشركة، مُتمنين له دوام التوفيق والنجاح في المستقبل.

وأوضحت “موبايلي”، في بيان لها، أن مجلس الإدارة وافق على ما ورد أعلاه، على أن يسري العمل بهذا القرار من يوم الثلاثاء 10 يناير 2017م، وبالشكل الذي يمكّن المهندس أحمد عبدالسلام من قيادة مرحلة النمو والتوسع المقبلة للشركة.

يتمتع المهندس أحمد بخبرةٍ عاليةٍ في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات تزيد عن 24 عاماً، لعب خلالها دوراً محورياً في نمو مختلف الشركات التي عمل فيها، وخلال هذه المسيرة الطويلة والحافلة بالإنجازات تولى المهندس أحمد العديد من المناصب والمهام، حيث تولى منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة “جلوبال تيليكوم هولدينج ” Global Telecom Holding بالإضافة إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة “فمپلكوم Vimplecom” لأسيا وأفريقيا.

وخلال الفترة من2009 وحتى مايو 2011م تم انتدابه من مجموعة أوراسكوم ليكون رئيساً تنفيذيًّا لشركة Banglalink للاتصالات، ليتمكن خلالها من تحقيق نجاح مميز في تحول وتسريع نمو الشركة، كما قاد المهندس أحمد بعد تحولها لـ “Global Telecom Holding”، وأسهم في توسعها للنجاح والتوسع في الأسواق السبعة المتواجد بها في ثلاث قارات، وما بين عامي 2000 و2008، أسهم المهندس أحمد، في إطلاق خدمات شركة “موبينيل”. كما شغل عدة مناصب في الإدارة العليا لشركة “موبينيل”، منها؛ منصب مدير عام التسويق لينتقل بعدها لمجموعة أوراسكوم، وبين عامي 1993م – 1996م انضم لشركة “IBM، لتبدأ بذلك مسيرته المهنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. كما قام المهندس أحمد ما بين عامي 1996 م و1998م، بقيادة فريق العمل لإطلاق المشغل الثالث لتقديم خدمات الإنترنت في مصر.

وتعليقاً على تعيين المهندس أحمد، قال سليمان القويز، رئيس مجلس إدارة موبايلي: “لقد قطعت موبايلي شوطاً كبيراً سعت من خلاله لتحقيق الأهداف التي تم وضعها منذ 2015م، والتي تنسجم مع توجُّه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتسعى موبايلي للوصول لمراحل متقدمة من النمو والتوسع بانضمام المهندس أحمد للشركة، ونحن على ثقة بأن وجود المهندس أحمد في ’موبايلي‘ سيكون ذا تأثيرٍ إيجابيٍ للمراحل المقبلة بمشيئة الله، سائلين المولى -عز وجل- له كامل التوفيق والنجاح في مسيرة عمله في الشركة”.

يشار إلى أن المُهندس أحمد، حاصل على بكالوريوس هندسة الاتصالات من جامعة القاهرة عام 1992م، وعلى “جائزة تخطيط الاتصالات” من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بسويسرا، وقد حصل على شهادة البرنامج التنفيذي الدولي من جامعة INSEAD إنسياد – إدارة الأعمال في سنغافورة وفرنسا.