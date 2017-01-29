عاجل .. النصر يعلن رسميًا الاتفاق مع كارتيرون

المواطن ـ محمد سلام

أعلن نادي النصر، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، الاتفاق مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على تولّي قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال حساب النصر: “اتفقت إدارة نادي النصر -بصورةٍ نهائية- مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ليتولّى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حتى نهاية الموسم”، وأضاف: “وسيصل السيد باتريس مع جهازه المساعد إلى الرياض خلال اليومين القادمين”.

وكان المدرب الكرواتي زوران ماميتش قرّر مغادرة النصر قبل يومين بعد تلقّيه عرضًا من العين الإماراتي، بالإضافة إلى شعور عائلته بعدم الراحة للحياة في السعودية، بحسب ما ذكره زوران في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالأمس برفقة الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر.