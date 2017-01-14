عاجل .. #ام_تريد_بنتها_بحضنها تعود للمدينة

المواطن – مكة المكرمة

تغادر الطفلة المعنفة دارين ووالدتها السورية ناريمان كلاس على متن طائرة الخطوط السعوديه من مطار الملك عبدالعزيز بجده الى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينه المنورة بعد أن تسلمتها.

وكانت ام دارين قد تسلمت الطفلة المعنفة، مساء اليوم الجمعة، بمكتب المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن محمد العليان لتعود الطفلة إلى حضن والدتها بصحة جيدة، بعد أن تم تداول قضيتها على نطاق واسع.

وقدمت أم دارين الشكر والتقدير لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله العليان وجميع فرق الحماية بالمنطقة جدة ومكة على تعاونهم والمحاميعبدالعزيز باتل العنزي والفنان فايز المالكي الذي ساعدها بنشر الهشتاق.