عاجل : ايران تقطع الكهرباء عن العراق بعد زيادة التذمر العراقي من تدخلاتها

المواطن – وكالات

أعلنت لجنة الطاقة في مجلس محافظة واسط العراقية توقف إمدادات الكهرباء الإيرانية المجهزة للعراق البالغة 1250 ميغاوات، منذ مطلع العام 2017، بعد زيادة التذمر في الشارع العراقي من تدخلاتها .

ودعت وزارة الكهرباء المواطنين كافة إلى ترشيد الاستهلاك ورفع التجاوزات تلافياً لزيادة ساعات القطع ، فيما نقل موقع المدى برس عن رئيسة اللجنة، أمل العكيلي، قولها إن “وزارة الطاقة الإيرانية أوقفت إمدادات الكهرباء المجهزة للعراق عبر الخطوط الأربعة، خرمشهر- بصرة، كرخه – عمارة، ميرساد – ديالى، وسربيل زهاب – خانقين”، مشيرة إلى أن “الخطوط الأربعة باتت خارج الخدمة تماماً، بسبب الديون المتراكمة على الحكومة العراقية لوزارة الطاقة الإيرانية”.

ولفتت العكيلي إلى أن “الخطوط الأربعة تزود الشبكة الوطنية بما مجموعة 1250 ميغاوات”، مبينة أن “توقفها يؤدي إلى نقص في الطاقة المجهزة للمواطنين وزيادة ساعات القطع في بعض المحافظات”.

وأكدت أن “وزارة الكهرباء وجهت دوائرها في المحافظات كافة إلى حث المواطنين على ترشيد الاستهلاك وإزالة التجاوزات تلافياً لزيادة ساعات القطع”.

يأتي هذا في ظل تصاعد التذمر من جانب العراقيين على إيران وتدخلاتها في شؤونهم الداخلية، خاصة وأن دورها في تأجيج الصراعات العراقية الداخلية أصبح واضحا ومكشوفا، ليكون قطع الكهرباء بمثابة الرد على هذا التذمر المتزايد.