عاجل بالصور.. إحباط تهريب 21 ألف حبة كبتاجون بمطار نايف

المواطن – الرياض
تمكّن جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بمنطقة القصيم من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (21.000) واحد وعشرين ألف حبة، عُثر عليها مُخبأة ضمن أمتعة أحد القادمين إلى المملكة عبر المطار.
وتفصيلاً قال وليد الفوزان مدير عام جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز: عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية لأحد القادمين عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة في حقيبة كانت ضمن أمتعته، بحيث تم تغليف الحبوب بمادة القصدير وإخفاؤها بطريقة فنية في تجويف داخلي تم إعداده في الحقيبة لغرض التهريب. وأضاف الفوزان أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد مدير عام جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز على الدور الكبير الذي تبذله الجمارك السعودية عبر كافة منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية وذلك في سبيل مكافحة تهريب المخدرات وغيرها من الممنوعات، منوهًا في الوقت نفسه بالنجاحات الكبيرة والمتواصلة التي تُحققها الجمارك السعودية في مجال مكافحة التهريب بكافة أنواعه.