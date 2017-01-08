عاجل بالصور.. إحباط تهريب 21 ألف حبة كبتاجون بمطار نايف

المواطن – الرياض

تمكّن جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بمنطقة القصيم من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (21.000) واحد وعشرين ألف حبة، عُثر عليها مُخبأة ضمن أمتعة أحد القادمين إلى المملكة عبر المطار.

وتفصيلاً قال وليد الفوزان مدير عام جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز: عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية لأحد القادمين عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة في حقيبة كانت ضمن أمتعته، بحيث تم تغليف الحبوب بمادة القصدير وإخفاؤها بطريقة فنية في تجويف داخلي تم إعداده في الحقيبة لغرض التهريب. وأضاف الفوزان أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.