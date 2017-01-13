عاجل.. بالصور.. #ام_تريد_بنتها_بحضنها تتسلّم طفلتها المعنّفة رسميًا

المواطن – الرياض

أعلن المتحدّث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية “خالد أبا الخيل” أنه تم، قبل قليل، تسليم الطفلة المعنّفة إلى والدتها، ولفت متحدّث العمل إلى أنه سيتم تطبيق الأنظمة بحق المعنّف.

وكانت وزارة العمل قد تفاعلت مع مطالبات الأم السورية باستعادة طفلتها من والدها السعودي، وذلك بعد أن قام بتعنيفها، ووثّق ذلك في مقطع فيديو.

وتمكّنت الجهات المختصّة من الوصول إلى الأب والقبض عليه، تمهيدًا لتطبيق الإجراء

ات النظامية بحقّه.