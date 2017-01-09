عاجل بالصور.. انقلاب ناقلة وقود في بدر

المواطن – شريف النشمي – المدينة

انقلبت ناقلة وقود ديزل، صباح اليوم، بمحافظة بدر ما أدى إلى تسرب حمولتها على جانبي الطريق؛ مما شكل خطراً على المركبات وباشرت فرق الدفاع المدني الموقع.

وأوضح العقيد خالد مبارك الجهني، المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، أن انقلاب الناقلة وقع عند الساعة ١١:١٥ من صباح هذا اليوم الاثنين بقرية بئر الروحاء على الخط السريع التابعة لمركز المسيجيد بمحافظة بدر، وأدى إلى تسرب حمولتها على جانبي الطريق؛ مما شكل خطراً على المركبات ومرتادي الطريق.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني باشرت الحادث وعملت على إزالة الخطورة وإخراج السائق المحتجز ونقله لمستشفى بدر العام عن طريق الهلال الأحمر وحالته مستقرة، وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات النظامية.