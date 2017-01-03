عاجل.. بنك التنمية الاجتماعية : الشرائح الجديدة لا تشمل القروض القديمة

المواطن – الرياض

أكّد عبد العزيز الناصر المتحدّث الرسمي باسم بنك التنمية الاجتماعية أن الشرائح الجديدة للقروض، التي أعلن عنها في وقتٍ سابق، تنطبق على المتقدّمين بطلب قرض اجتماعي جديد، وليس لمن يقوم بسداد أقساط قرضه السابق.

وكان مدير عام بنك التنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله النملة قد أعلن، في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع، أنه تم تحديد قيمة القسط بما لا يتجاوز 1000 ريال لجميع القروض بدلًا من 1800 ريال كما كان سابقًا.

وكان المتحدث الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية قد أشار إلى أن البنك سيقوم بالعمل على الشرائح الجديدة، خلال شهر يناير 2017م ، التي تتضمّن توزيعًا يعتمد من خلاله على قدرة الفرد على السداد بتحديد قيمة القسط والقرض المطلوب بما لا يتجاوز القسط الشهري 1000 ريال لجميع القروض بدلًا عن 1800 ريال كما كان يُعمَل به سابقًا، وذلك للمتقدّمين على طلب قرض اجتماعي جديد، وليس -كما تم تداوله- لمن يقوم بسداد أقساط قرضه السابق، كما ذكر الناصر أن تفاصيل شرائح القروض الاجتماعية الجديدة ستكون بالشكل التالي: