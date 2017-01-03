عاجل.. تأخير بداية الاختبارات في تبوك بسبب الأحوال الجوية

المواطن – تبوك

وجّه الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك، الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بتأخير بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك لمدة ساعة، على أن تبدأ الساعة التاسعة صباحًا في مدارس البنين والبنات، نظرًا للظروف الجوية الباردة في المنطقة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، الدكتور عمر بن أحمد الشريف، أن توجيه أمير المنطقة بتأخير موعد الاختبارات إلى الساعة التاسعة صباحًا سينفّذ -بإذن الله- بدايةً من الأحد المقبل، ويشمل مدارس تبوك وقُراها للبنين والبنات، ومدارس تيماء وقُراها للبنين والبنات، ومدارس حقل وقُراها للبنين والبنات، ومدارس البدع وقُراها للبنين والبنات، ومدارس مراكز أبو راكة والفارعة والبليطيح للبنين والبنات.