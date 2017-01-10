عاجل .. تعرف على موعد إعلان نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات

المواطن – شريف النشمي – الرياض

أعلن المركز الوطني للتقويم والقياس أن اختبار المعلمين والمعلمات الذي عقد خلال الفترة 18-25 ربيع الأول 1438هـ، ستعلن نتائج الاختبار مساء يوم الخميس 1438/4/28هـ عبر موقع قياس الالكتروني ‪WWW.QIYAS.ORG‬

وأوضح المركز أن اختبار كفايات المعلمين والمعلمات يقيس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين والمتقدمات لمهنة التدريس، بما تشتمل عليه من معارف ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة، وتستخدم نتائجها في عملية الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام والاتصال بالمركز إبراهيم الرشيد أن اختبار كفايات المعلمين الذي يقدمه المركز يتألف من اختبارين أساسيين، هما: الاختبار العام الذي ‪ ‬يغطي هذا الاختبار المجالات التربوية العامة التي تشترك فيها جميع التخصصات التدريسية، ويتضمن ذلك ما يلي المعرفة المهنية، وتعزيز التعلم، ودعم التعلم، والمسؤولية المهنية، كما تغطى هذه المجالات بعدد من المعايير العامة، أما الاختبار الثاني من اختبارات المعلمين هو ‪ ‬اختبار التخصص ‪ ‬والذي يغطي هذا الاختبار المجالات الأساسية لكل تخصص من التخصصات التدريسية التي تتناولها الاختبارات.

وأضاف أن اختبار المعلمين والمعلمات الذي عقد خلال الفترة 18-25 ربيع الأول 1438هـ، ينطبق عليه جميع الضوابط والإجراءات التي تُطبق على بقية اختبارات المركز، مؤكداً أن إعلان نتائج الاختبار ستكون مساء يوم الخميس 1438/4/28هـ عبر موقع قياس الالكتروني ‪WWW.QIYAS.ORG ‬.

ويقدم المركز جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر وسائل الاتصال المختلفة، ويجيب على الاستفسارات، ويستقبل الملاحظات من خلال قسم الاتصال للمتقدمين على الرقم الموحد ‪920033555‬ من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية الفيس بوك وتويتر ‪ @QiyasOnline‬.