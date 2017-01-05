عاجل.. تعليم الجوف يؤخر الاصطفاف الصباحي والحصة الأولى

المواطن – متعب النماصي – الجوف

وجّه مدير التعليم بمنطقة الجوف فواز السالم بتأخير الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى والاختبار إلى الساعة الثامنة والنصف صباحاً بدل الساعة الثامنة نظراً لبرودة الطقس ولسلامة الطلاب والطالبات في منطقة الجوف.

وجاء في التعميم الذي أصدره اليوم الخميس مدير تعليم الجوف أنه وحرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات من برودة الطقس التي تمر بها المنطقة قررنا تأخير الاصطفاف الصباحي إلى الثامنة والربع صباحاً وبداية الحصة الأولى وبداية الاختبارات الفترة الأولى إلى الساعة الثامنة والنصف وذلك بداية من دوام الأحد 10 من شهر ربيع الثاني لعام 1438.

وذكر السالم أن هذا التأخير يشمل جميع مدارس المنطقة في كافة المراحل بنين وبنات وأنه سوف يستمر إلى بداية دوام يوم الأحد الموافق 8 من شهر جمادى الأولى لعام 1438 وسوف يعود الدوام إلى وقته السابق وهو بداية الحصة الساعة الثامنة صباحاً وبداية الاصطفاف الساعة السابعة صباحاً وخمس وأربعين دقيقة.