عاجل.. تعليم القريات يتحقق من دعوة مديرة لأولياء الأمور لاستلام شهادات الطالبات

أكّد مدير الإعلام التربوي والمتحدّث الرسمي بتعليم القريات، علي العطشان، أن تسليم طالبات الابتدائية الرابعة نتائجهن سيكون في وقت الدوام الرسمي للمدرسة، وليس خارج الدوام كما أعلنت قائدة المدرسة.

وقال العطشان إنه، في إشارةٍ إلى ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول الابتدائية الرابعة بالقريات، وما نشر من صورٍ وفيديوهات بشأن دعوة قائدة المدرسة أولياء الأمور لاستلام شهادات الطالبات، عليه، فقد تم إبلاغ قائدة المدرسة بأن يتم تسليم الطالبات نتائجهن كالمتّبع لهن أو للأمهات وقت الدوام الرسمي للمدرسة، وعدم حضور أولياء الأمور نهائيًا.