تفاصيل مثيرة في اعتداء الخادمة الإثيوبية على رغد ورؤى

المواطن - عبد الرحمن دياب

كشف محمد سعيد -والد الطفلتين رغد ورؤى، المعتدى عليهما من الخادمة الإثيوبية- عن مفاجأت جديدة تخص القضية.

وقال، في مداخلةٍ هاتفية ببرنامج “يا هلا”، المذاع على “روتانا خليجية”، إن الخادمة جاءت له وكانت طيبة منذ 4 سنوات، موضحًا أن الخادمة طلبت منه السفر لإثيوبيا لمدة شهرين كإجازة، وبالفعل، قدّم لها إجازة، وحجز لها، وأعطاها راتبها.

وأضاف أنه بعد ذلك بدأت الخادمة الإثيوبية بالصراخ في البيت، وتقول إن هناك رجل نزل من السماء، وقال لها أن والدها قد مات، مشيرًا إلى أن الخادمة أخذت قطعة خشب، ودخلت غرفة الأطفال، وضربت ابنته رؤى 4 ضربات على رأسها.

وختم بقوله: “أنصح جميع الأسر ألّا يستقدموا شغّالات إلّا للضرورة، ولولا حاجتي لها لما استقدمتها، والسبب أن لدي طفلة معاقة”.