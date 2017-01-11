عاجل .. تفاصيل مثيرة في #ام_تريد_بنتها_بحضنها

المواطن _ وليد الفهمي_ جدة

المواطن – الرياض

كشفت والدةُ الطفلة، التي ظهرت منذ ساعات في مقطع فيديو متداول وهي تتعرض للعنف على يد والدها، تفاصيلَ مثيرة في القضية.

وقالت أم دارين في اتصال هاتفي مع برنامج “تفاعلكم”، والذي يبث عبر قناة “العربية” وتقدمه الزميلة سارة دندراوي: “أنا تزوجت المعنف وأكد لي أنه سوف ينهي إجراءات تصريح زواجنا عما قريب، وقد وافق والداي على ذلك بشرط عدم الدخول عليّ”.

وأضافت: “حصلت على الأوراق منه، ولكنها كانت مزورة وليست صحيحة”.

وبيَّنت الأم أنها تتعرض للعنف منذ ٤ أعوام من قبل المعنف والقذف من قبل أهله، حيث هددها في أكثر من مرة، مؤكدة أنها خرجت للمدينة المنورة ولحق بها وتسلم الطفلة وتعهد بعدم إيذائها وبعد فترة قام بتهديدها إما الرجوع أو تعذيب البنت، ولما رفضت الرجوعَ نفذ تهديده دون رحمة، وأرسل الصور والفيديو لها عبر هاتفها.

من جانبه قال متحدث وزارة العمل خالد أبا الخيل إنه تم التحرك من قبل الوزارة، وحُدِّد موقع المعنف وتم استلام الطفلة، وسوف يتم التأكد من سلامته من قِبل الجهات الصحية.

وأضاف أنه سوف يتم الرفع بالمعنف من قِبل الوزارة لهيئة التحقيق والادعاء العام، مؤكداً أنه سوف يتم بعد ذلك تسليم الطفلة لأمها في القريب العاجل.