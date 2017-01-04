عاجل .. حظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من 5 دول

المواطن – واس

حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء -مؤقتًا- استيراد لحوم الدواجن، وبيض المائدة، ومنتجاتهما، وتجهيزاتهما من محافظات ومقاطعات في 5 دول، وذلك بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة فيها.

أوضحت “الهيئة”، في بيانٍ لها اليوم، أن حظر الاستيراد شمل مقاطعة باتش-كيشكون في المجر، ومحافظة خيرسون في أوكرانيا، ومحافظة لوبوسكي في بولندا، ومقاطعة فرايزلاند في هولندا، وإقليم تارن، وإقليم لوت وغارون، وإقليم أفيرون في فرنسا.

فيما استثنت الهيئة من الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حراريًا، مع إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حراريًا، أو بأي طريقةٍ أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للاشتراطات، والضوابط الصحية، والمواصفات القياسية المعتمدة، أو أن تكون صادرة عن الجهات الرسمية المختصة في تلك الدول، ويستمر الحظر المؤقّت لحين استقرار الوضع الصحي للثروة الحيوانية هناك.