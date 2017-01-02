#عاجل .. سيارات طلاب مجمع جحا مسروقة ومحطمة الزجاج !

#عاجل .. سيارات طلاب مجمع جحا مسروقة ومحطمة الزجاج !

2017/01/02
الساعة 10:32 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
2105
0
طباعة
سرقة_مركبات مدرسة جحا_جازان1

المواطن- خالد الأحمد- جازان

كثفت الجهات الأمنية جهودها بالبحث والتحري لضبط اللصوص الجناة في واقعة سرقة عدد من مركبات الطلاب بمجمع جحا التعليمي في محافظة أحد المسارحة، صباح اليوم الإثنين، حيث تعرضت مركبات الطلاب المتوقفة بمواقف المجمع لتكسير زجاجها وسرقة محتوياتها، أثناء الدوام المدرسي الصباحي.

سرقة_مركبات مدرسة جحا_جازان2
وتفاجأ الطلاب أثناء خروجهم من المجمع بعد ظهر اليوم بتحطم زجاج عدد من المركبات وسرقة ما بداخلها، حيث قاموا بإبلاغ إدارة المجمع المدرسي، ومن ثم تسجيل بلاغات للجهات الأمنية بالواقعة التي باشرتها لعملها بأخذ عينات من بصمات اللصوص.

سرقة_مركبات مدرسة جحا_جازان3
وأوضح المتحدث الإعلامي لإدارة تعليم منطقة جازان، يحيى عطيف لـ“المواطن”، أن هناك تعاونًا كاملًا وتنسيقًا دائمًا بين تعليم جازان والجهات الأمنية، للقيام بما يتطلبه الأمر من إجراءات في مثل هذه الحالات.

سرقة_مركبات مدرسة جحا_جازان4سرقة_مركبات مدرسة جحا_جازان5


قد يعجبك ايضاً

بالصور .. المركبات المتهالكة تشوِِّه صفا #جازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان رصدت “المواطن” مساء اليوم