عاجل .. سيارات طلاب مجمع جحا مسروقة ومحطمة الزجاج !

المواطن- خالد الأحمد- جازان

كثفت الجهات الأمنية جهودها بالبحث والتحري لضبط اللصوص الجناة في واقعة سرقة عدد من مركبات الطلاب بمجمع جحا التعليمي في محافظة أحد المسارحة، صباح اليوم الإثنين، حيث تعرضت مركبات الطلاب المتوقفة بمواقف المجمع لتكسير زجاجها وسرقة محتوياتها، أثناء الدوام المدرسي الصباحي.



وتفاجأ الطلاب أثناء خروجهم من المجمع بعد ظهر اليوم بتحطم زجاج عدد من المركبات وسرقة ما بداخلها، حيث قاموا بإبلاغ إدارة المجمع المدرسي، ومن ثم تسجيل بلاغات للجهات الأمنية بالواقعة التي باشرتها لعملها بأخذ عينات من بصمات اللصوص.



وأوضح المتحدث الإعلامي لإدارة تعليم منطقة جازان، يحيى عطيف لـ“المواطن”، أن هناك تعاونًا كاملًا وتنسيقًا دائمًا بين تعليم جازان والجهات الأمنية، للقيام بما يتطلبه الأمر من إجراءات في مثل هذه الحالات.